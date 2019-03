Au moins 12 personnes tuées dans des glissements de terrains et inondations à Sao Paulo

(Belga) Des inondations et glissements de terrain provoqués par d'intenses averses ont tué au moins 12 personnes dans les régions bordant l'est de la plus grande ville du Brésil, Sao Paulo, ont rapporté lundi les médias locaux, mentionnant les pompiers.

Les averses ont débuté dimanche soir, faisant déborder de nombreuses rivières de la région au point d'en détruire les rives. Le gouverneur de Sao Paulo, Joao Doria, a conseillé aux habitants de rester à la maison et de ne quitter leur résidence qu'en cas d'urgence, selon le média Globo. Mais les personnes habitant dans des maisons moins robustes ou sur des flancs risquant de s'écrouler devrait toutefois évacuer, selon M. Doria. Plusieurs régions avaient pris l'allure d'archipel, avec de l'eau s'écoulant dans les rues. Les sauveteurs ont eu recours à des bateaux et hélicoptères pour atteindre les gens coincés. (Belga)