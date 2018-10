Au moins cinq morts dans des inondations à Majorque

(Belga) Au moins cinq personnes sont mortes et plusieurs sont portées disparues dans l'est de l'île de Majorque, sur l'archipel espagnol des Baléares, après des inondations, a-t-on appris mercredi auprès des services d'urgence et du gouvernement régional.

"Il y a cinq morts et plusieurs disparus", a indiqué un porte-parole des services d'urgence des Baléares, sans préciser le nombre de disparus. Sur son compte Twitter, les services d'urgences indiquent avoir été informés dans la nuit de mardi à mercredi de la mort de quatre personnes dans le village de Sant Llorenç des Cardassar, le plus touché par ces inondations, et d'une cinquième personne dans le village de S'Illot. Ces inondations sont la conséquence du débordement d'un torrent après "220 litres de pluie par mètre carré tombées ces dernières heures" dans la zone, a ajouté le gouvernement régional des Baléares sur Twitter. La zone la plus touchée par ces inondations est située à quelque 60 kilomètres à l'est de Palma de Majorque, la capitale de cette île très touristique. Les images diffusées par la télévision publique espagnole ou des médias locaux montrent des voitures entraînées par le courant et des maisons inondées. Les secouristes sont à l'œuvre depuis la nuit pour rechercher les disparus. Une centaine de renforts avec deux hélicoptères, huit véhicules et des chiens sont arrivés mercredi matin sur l'île, a annoncé l'Unité militaire d'urgence espagnole. La chambre des députés a observé une minute de silence mercredi matin, tandis que le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a souligné sur Twitter "sa solidarité et son soutien aux familles et aux amis des victimes ainsi qu'à toutes les personnes affectées par ces inondations tragiques".