Automobilistes, piétons et cyclistes: gare au givre, soyez prudents ce lundi matin!

L'Institut royal météorologique (IRM) lance une alerte jaune au givre pour les provinces de Liège, Hainaut, Namur, Limbourg et Luxembourg de dimanche 23h à lundi 8h. "Cette situation peut rendre difficile le déplacement des piétons et des cyclistes. Le trafic routier peut être ralenti et peut même devenir dangereux. Dans ces circonstances, gardez des distances de freinage suffisantes et modérez votre vitesse", met en garde l'IRM.





Entre -3 et +2 degrés dans la nuit de dimanche à lundi

Ce soir et cette nuit, les minima seront compris entre -3 degrés en Hautes Fagnes et +2 degrés dans le centre et l'ouest. Au sud du sillon Sambre et Meuse, des bancs de brouillard givrant pourront se former.

Lundi, le ciel sera très nuageux avec déjà de la pluie sur l'ouest vers midi. La zone de pluie transitera dans l'après midi vers l'est et il s'ensuivra des averses en début de soirée. Sur les sommets ardennais, il pourra tomber un peu de neige fondante. Les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés à la côte. Le vent sera tout d'abord modéré et plus tard assez fort à parfois fort avec des rafales jusque 75 km/h.