Avant un weekend plus doux, les dernières neiges? "Tempête à Waimes, état des routes à Sprimont" (photos-vidéos)

Ce jeudi matin, des zones des provinces de Liège et Luxembourg ont vu tomber quelques flocons. Peut-être les derniers de la saison. En effet, dès ce weekend, les températures vont remonter.

Le ciel est couvert dans toutes les régions ce jeudi matin et une zone de pluie traverse notre pays du littoral vers l'Ardenne. Sur les hauts plateaux de l'est, les précipitations se sont transformées en neige. L'après-midi, le temps redeviendra plus sec à partir du littoral mais la nébulosité restera abondante avec de possibles petites pluies éparses. Maxima de 3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 8 degrés sur l'ouest du pays.



En fin de semaine et durant le prochain weekend, le temps restera très incertain avec toujours un risque de petites pluies. Les températures pourraient légèrement remonter.





"L'hiver n'est pas parti à Bihain (Baraque Fraiture)", de "es" via Alertez-nous





"Tempête de neige à Ondenval sur la commune de Waimes", de "Maflovia" via Alertez-nous





"Etats des routes à Sprimont ce matin", par JM via Alertez-nous





"Petit coucou blanc d'Arlon", de Thierry via Alertez-nous





"Il neige sur Spa attention", de C. via Alertez-nous





"Il neige à Thimister-Clermont", de Nathan via Alertez-nous





"Il neige sur Welkenraedt", Gede via Alertez-nous





"Abondante chute de neige à Grune (Nassogne) et route glissante", de Pascal via Alertez-nous





"Maintenant à Sprimont", envoyé par Lara via Alertez-nous