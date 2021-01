Averses à caractère hivernal cette semaine, avant le retour d'un temps sec le week-end

(Belga) La nébulosité sera abondante mercredi après-midi, mais le temps devrait rester généralement sec, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Durant les prochains jours, de la neige est attendue en Ardenne, ainsi que des précipitations à caractère hivernal ailleurs. Les températures seront fraiches avec des maxima de 1° à 4°. Le temps devrait devenir plus sec durant le week-end et le mercure sera en baisse.

Mercredi après­-midi, le temps restera généralement sec et très nuageux. Toutefois, principalement dans l'est, on prévoit parfois un peu de bruine ou de faibles chutes de neige en Haute Ardenne. Quelques timides éclaircies pourront se développer dans l'ouest du pays. Le brouillard (givrant) risque de persister un moment sur les sommets de l'Ardenne. Les maxima varieront entre ­1° en Haute Ardenne et 4° à la mer. Cette nuit, le ciel sera très nuageux avec de la neige en Ardenne. Dans le centre du pays, il y aura un risque de neige fondante voire temporairement de neige. Les minima se situeront autour de 0°. Jeudi, de nouvelles chutes de neige sont attendues en Ardenne et, ailleurs, de la neige fondante qui se transformera ensuite en pluie. Les maxima seront compris entre 2° et 5°, selon l'IRM. Vendredi, le ciel sera toujours bien chargé et quelques précipitations à caractère hivernal devraient encore s'abattre sur le pays. Les maxima oscilleront entre 1° et 4°. Durant le week­-end, retour d'un temps sec et parfois plus lumineux, mais plus froid. Les maxima seront compris entre 0° et +1° dans le centre. (Belga)