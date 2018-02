Prévisions météo: des averses hivernales accompagnées de grésil et d'un coup de tonnerre

Aujourd'hui, le temps sera variable et froid. Des averses de pluie ou hivernales sont à prévoir.

Le temps sera très variable ce vendredi. De régulières averses de pluie ou hivernales, parfois accompagnées de grésil et d'un coup de tonnerre, sont annoncées.

Plusieurs centimètres de neige sont par ailleurs attendus en Ardenne, où les maxima seront de 0 à 2 degrés alors qu'ils atteindront 4 à 7 degrés ailleurs.

Il soufflera un vent modéré d'ouest tournant progressivement au nord à nord-ouest. A la Côte, ce vent s'orientera au nord et sera d'abord fort puis assez fort avec des pointes de 60 km/h.

Ce soir et cette nuit, le temps sera souvent sec même si encore quelques averses locales, sous forme de neige fondante ou de neige seront encore possibles. Du brouillard givrant pourrait également se former alors que des éclaircies alterneront avec des passages nuageux, surtout en Haute Belgique. Les minima se situeront entre 0 et -3 degrés. "Le littoral échappera aux faibles gelées avec des minima autour de +3 degrés", prévoit encore l'IRM.





Des averses de pluie, de grésil ou de neige fondante Ce samedi, des éclaircies alterneront avec des périodes nuageuses accompagnées d'averses de pluie, de grésil ou de neige fondante en plaine, et de neige en Ardenne. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur ouest-sud-ouest à ouest-nord-ouest, avec des températures maximales de 0 à 3 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et de 3 à 6 degrés ailleurs. La nuit, il gèlera en de nombreux endroits.

Dimanche, le ciel sera changeant avec très localement la possibilité d'une averse hivernale et, en Ardenne, de quelques chutes de neige. Les températures commenceront à baisser avec des maxima de -2 à +1 degrés sur les hauteurs de l'est, et de +2 à +3 degrés ailleurs.





Quelques chutes de neige ne sont pas exclues

De lundi à jeudi, un temps souvent sec, calme, aussi plus lumineux et plus froid avec des maxima à peine positifs en plaine est annoncé. Les gelées nocturne deviendront plus prononcées sous les éclaircies avec des minima autour de -6 degrés dans le centre du pays et, en Ardenne, autour de -10 degrés, voir localement même plus bas. Suite à quelques intrusions d'humidité ou à la proximité de faibles perturbations, le ciel sera parfois nuageux et quelques chutes de neige ne seront donc pas exclues.