Averses et orages domineront jeudi et vendredi

(Belga) Jeudi après-midi, des averses et orages se développeront à nouveau sur le territoire, indique l'Institut royal de météorologie. Par endroits, les quantités de précipitations seront importantes et l'on note également un risque de grêle. Quelques coups de vent pourront aussi accompagner les orages. Le littoral devrait être en grande partie épargné les premières heures. Les maxima se situeront entre 20 ou 21 degrés en Hautes Fagnes et à la mer et 27 degrés en Campine. Le vent sera généralement faible de direction variable ou de secteur nord-ouest, et modéré de secteur nord-nord-ouest au littoral.

Des averses et orages, localement intenses, seront encore bien présents jeudi soir et la nuit prochaine. Le ciel sera partiellement à souvent très nuageux avec plus tard également la formation de brume ou de nuages bas. Les minima seront compris entre 14 et 17 degrés. Vendredi, des averses ou des orages localement bien marqués traîneront encore sur le pays. L'après-midi, ils seront un peu plus dispersés. Les maxima seront compris entre 18 degrés à la mer et 24 ou 25 degrés localement dans l'intérieur. Samedi, il devrait faire un peu plus calme et plus sec, même si le risque d'une averse et d'un coup de tonnerre n'est pas exclu, surtout en Haute Belgique. Dimanche, le risque d'orages (intenses) sera toujours présent, principalement dans le sud-est. Durant le week-end, les maxima iront jusqu'à des valeurs proches de 25 ou 26 degrés dans le centre. (Belga)