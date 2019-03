Averses et vent, moins intenses vendredi

(Belga) Des averses localement intenses et des rafales de vent (80-90 km/h, voire plus), avec possibilité d'un coup de tonnerre et de grésil, pimenteront l'après-midi des Belges ce jeudi, avec des températures allant jusqu'à 5 à 8 degrés en Ardenne et 8 à 11 degrés ailleurs.

Des averses résiduelles sur l'est sont attendues en soirée, prévient l'IRM, puis la pluie se manifestera à l'ouest avant de traverser le pays dans un second temps. Les températures descendront jusqu'à 2 à 4 degrés en Ardenne, 5 ou 6 degrés ailleurs. Vendredi, un ciel entre nuages et éclaircies est attendu, avec quelques averses locales qui feront place à un temps généralement sec dans le courant de la journée, d'abord sur l'ouest puis sur le centre. En fin d'après-midi, les nuages reprendront le pouvoir depuis la Côte. Les maxima atteindront 5-6 degrés en Hautes-Fagnes, 11 degrés dans l'ouest, avec un vent modéré de secteur ouest à sud-ouest. (Belga)