Averses localisées lundi soir avant le retour d'un temps sec pour le reste de la semaine

(Belga) Lundi après-midi, des éclaircies se développeront depuis l'est du pays et se propageront vers le centre, indique l'Institut royal de météorologie. Sur l'ouest, les nuages bas seront un peu plus tenaces. Des averses potentiellement orageuses seront possibles principalement en Ardenne. Les maxima seront de l'ordre de 14° à la mer, 22° dans le centre et 25° dans l'est du pays, voire localement un peu plus. Le vent sera modéré de nord-est à nord. A la mer, il s'orientera progressivement au nord-ouest et sera assez fort avec des rafales jusqu'à 55 km/h.

Lundi soir, l'une ou l'autre averse sera encore possible. Durant la nuit, sous l'influence favorable d'une crête, le temps deviendra sec partout sous un ciel peu nuageux à serein sur la plupart des régions. Les minima seront compris entre 9° en Ardenne et 12° dans le centre du pays. Il y aura un risque local de formation de brume ou de brouillard. Mardi, des éclaircies seront encore présentes partout. En cours d'après-midi, la nébulosité augmentera depuis l'est mais le temps restera sec. Le nord-ouest du pays devrait toutefois conserver des éclaircies plus larges. Les maxima oscilleront entre 17° à la Côte et sur les hauteurs de l'Ardenne et autour de 24° en Campine. Pour le reste de la semaine, la nébulosité sera variable et le temps généralement sec, mais plus frais avec des maxima de 16° à 18° dans le centre. (Belga)