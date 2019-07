Averses orageuses avant le retour d'un temps sec dimanche

(Belga) Des averses parfois intenses et orageuses balayeront le pays du nord-ouest vers l'Ardenne ce vendredi après-midi. Les fortes précipitations pourront être accompagnées de grêle et de coups de vent, avertit l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Au fil des heures, le temps redeviendra plus sec d'abord sur l'ouest, puis dans le centre. Les maxima oscilleront entre 20 et 24 degrés.

Vendredi soir, le ciel devrait être dégagé, mais les nuages ne tarderont pas à reprendre le dessus. Les minima se situeront entre 10 et 15 degrés. Samedi, les dernières averses arroseront surtout l'est du pays. Le thermomètre affichera de 17 à 22 degrés, sous un vent modéré qui soufflera de secteur nord-ouest à nord. Dimanche, le temps sera sec, à quelques gouttes près. L'après-midi, des éclaircies pourront se dessiner, principalement sur le sud du pays. Les maxima atteindront 17 à 20, voire 21 degrés, sous un vent modéré, assez fort à la mer, de secteur nord. (Belga)