Averses ou pluies orageuses intenses cet après-midi, temps agité pour débuter la semaine

(Belga) L'après-midi de dimanche sera marquée par des averses ou des pluies orageuses intenses, indique l'Institut royal météorologique à la mi-journée .Il fera un peu plus frais avec des maxima autour de 20 degrés dans le centre.

La zone de pluie et d'averses orageuses ayant affecté l'ouest du pays ce matin progressera vers l'est cet après-midi. Elle pourrait donner lieu à d'importantes précipitations sur un court laps de temps, avec des rafales jusqu'à 60 km/h. De la grêle sera également possible, mais le risque sera plutôt limité. Des conditions qui ont poussé l'IRM à émettre une alerte jaune aux orages jusqu"à 23h00 pour l'ensemble du pays. Il fera un peu plus frais que ce samedi, avec des maxima de 17 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 20 ou 21 degrés ailleurs, sous un vent généralement faible de secteur sud à sud-ouest. Ce soir, encore quelques averses locales mais le temps deviendra sec la nuit, avec des minima autour de 15 degrés. Lundi, le ciel sera changeant à très nuageux avec déjà un risque assez important d'averses le matin. L'après-midi, une zone de précipitations plus structurée, en provenance de la France, traversera le pays et pourrait donner lieu à de l'orage et à de fortes rafales. Les averses les plus actives devraient plutôt concerner l'est du territoire. Les maxima seront de l'ordre de 17 degrés. Mardi, le temps sera une nouvelle fois très agité avec des pluies et assez bien de vent. Les maxima avoisineront les 21 degrés. Mercredi, il fera souvent sec avec des maxima jusqu'à 22 degrés, avant de nouveau un peu plus d'averses jeudi et vendredi. Durant le week-end, l'IRM s'attend à un temps probablement sec et plus chaud. (Belga)