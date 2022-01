Avis de prudence sur les routes du sud de la Wallonie à cause de la météo hivernale

(Belga) La Cellule d'action routière (CAR) recommande à l'ensemble des usagers de la route de rouler avec prudence en Ardenne et sur le Condroz au vu des précipitations hivernales qui y sont attendues, informe-t-elle dans un communiqué publié jeudi soir. Une accumulation de neige fraîche de 1 à 4 cm sera possible dans les régions concernées.

Vendredi, de nouvelles averses avec un caractère hivernal sont aussi attendues sur le relief, au-dessus de 500 mètres. Celles-ci pourraient mener à une accumulation supplémentaire de 5 à 10 cm en 24 heures. La Cellule d'Action Routière (CAR), composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la police fédérale de la route, en appelle donc à un usage prudent des routes, en particulier sur le réseau secondaire. Tous les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute man?uvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), bien vérifier l'état de leur véhicule ainsi que de ne pas dépasser les épandeuses. Il est également conseillé de se renseigner, avant tout départ, quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon via les sites //trafiroutes.wallonie.be et //www.inforoutes.be. (Belga)