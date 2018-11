Beau temps d'arrière saison avec 15 à 19 degrés

(Belga) Le temps sera très doux, mardi après-midi, avec des maxima entre 15 et 17 degrés en Ardenne et de 17 à 19 degrés ailleurs, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent, de secteur sud à sud-est, sera faible à modéré.

La nuit prochaine, le ciel restera partiellement nuageux, sous des minima de 4 à 9 degrés. Mercredi, le ciel se couvrira progressivement depuis la frontière française et une zone de pluie touchera l'ouest du pays en fin de matinée, avant de s'enfoncer vers l'est. Les maxima oscilleront entre 11 degrés, voire 16 degrés en Campine. Le vent, de sud à sud-sud-est, sera modéré voire assez fort à la mer. Des rafales pourront atteindre 60 km/h. Le temps sera sec et assez beau, jeudi matin, en basse et moyenne Belgique. La nébulosité se fera par contre abondante au sud du sillon Sambre et Meuse. Le thermomètre affichera entre 9 et 13 degrés. (Belga)