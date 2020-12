Bella traverse lentement le pays ce dimanche

(Belga) La perturbation associée à la tempête "Bella" ne traversera que lentement le pays d'ouest en est dimanche après-midi. Le temps restera donc souvent couvert avec assez bien de précipitations. En basse et moyenne Belgique, il s'agira de pluie. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, ces précipitations se feront sous forme de neige (mouillée) au-dessus de 400 à 500m d'altitude avec une accumulation essentiellement au-dessus de 500 m. Sur les hauteurs de l'Ardenne, une accumulation de 10 à 20 cm n'est pas exclue. Il faudra également se méfier de la formation de congères rendue possible par un vent de sud particulièrement fort. Sur l'ouest, le temps deviendra progressivement plus sec avec même quelques éclaircies. Les maxima seront compris entre 0 ou +1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne et 8 degrés en bord de mer. Le vent de sud à sud-ouest sera généralement fort, voire localement très fort, avec des rafales de 80 à 100 km/h, mais il diminuera sur l'ouest.

Dimanche soir et durant la nuit, des précipitations sous forme de pluie sur le centre ou le nord du pays sont encore attendues. Sur l'ouest, et plus tard également sur le centre, le temps deviendra sec avec temporairement de larges éclaircies. Ensuite, des nuages bas devraient s'y développer. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, la nébulosité restera plus abondante avec des précipitations hivernales, surtout sur le sud-est où la neige s'accumulera toujours au-delà de 400-500 m d'altitude. Il faudra également se méfier de la formation de brouillard givrant sur le relief. Les minima seront compris entre -1 degré en Hautes-Fagnes et 3 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest sera encore temporairement assez fort sur l'est, puis il diminuera comme partout ailleurs pour devenir modéré de sud. En soirée, encore temporairement des rafales de 70 à 75 km/h sur l'est. En début de semaine prochaine, le temps restera variable avec des périodes neigeuses en Ardenne, et des averses de pluie ou à caractère hivernal ailleurs. Maxima autour de -1 ou 0 degré en Ardenne et de 4 ou 5 degrés dans le centre.