Bernard immortalise une cellule orageuse près de Liège: remarquez-vous aussi un détail "terrifiant" sur sa photo?

Bernard, habitant de Jemeppe-sur-Meuse, a photographié la cellule orageuse passée au-dessus de la province de Liège ce dimanche en début d'après-midi. "Il était 13h15 et j'utilisais 3 appareils photo. Un normal, un qui fait des vidéos, et un autre qui met plus d'intensité dans le nuage, ce qui permet souvent de voir s'il va y avoir de la pluie ou pas", nous a indiqué ce passionné de photographie par téléphone.

Dans un des clichés pris ce dimanche, cet homme de 49 ans a rapidement remarqué la forme d'un visage qui ressortait au sein du nuage. En postant la photo sur son compte Facebook, de nombreux utilisateurs du réseau social ont fait la même constatation. "Vous ne remarquez rien de spécial dans cette cellule orageuse que j'ai prise en photo ?", nous a-t-il demandé via le bouton "Alertez-nous".

Et vous, voyez-vous aussi ce visage dans cette cellule orageuse ?