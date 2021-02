Bonne nouvelle pour les plus frileux, la période de froid est FINIE: voici quand les températures redeviendront positives

Selon les prévisions de l'IRM, le temps froid et sec que nous connaissons depuis quelques jours touche à sa fin. Le redoux est prévu durant ce week-end, et il ne gèlera plus dès lundi prochain. Emilie Dupuis est venue donner les prévisions météo sur le plateau du RTL INFO 13h.

Finalement, notre pays n'a pas connu une vague de froid nationale, comme l'a confirmé Emilie Dupuis sur le plateau du RTL INFO 13h. "Non, on n'en a pas connue parce qu'hier, à Uccle, on a eu 0,2 degrés, des températures positives donc. Pour avoir une vague de froid, il faut cinq jours avec des températures négatives pendant la journée et trois nuits avec des températures qui atteignent au moins les -10 degrés. Pour deux dixièmes de degrés enregistrés hier à Uccle, on est passé à côté de la vague de froid, mais je pense qu'on a tous eu l'impression d'y être."

On ne parle donc pas de vague de froid nationale, mais selon Emilie Dupuis, il y a bien eu des vagues de froid provinciales. "Pour les provinces de Luxembourg, de Namur, de Liège et de Limbourg qui rentrent dans ces conditions."

Bonne nouvelle pour les plus frileux d'entre nous, la période de froid touche à sa fin à partir de demain, 14 heures, avec un retour des températures positives. "On va avoir un ou deux degrés dans le centre du pays et puis, dès dimanche, on retrouve des valeurs de saison, avec 4 ou 5 degrés pour dimanche et lundi. À partir de mardi, c'est le retour de la douceur. On aura plus de 10 degrés." D'une semaine à l'autre, les températures augmenteront donc de 18 degrés puisqu'il faisait -8 degrés mardi passé.

