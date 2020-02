Bouleversement météo dans les prochains jours: IL NE VA PLUS PLEUVOIR

Ce mercredi matin, il y aura un risque de brouillard givrant et de plaques de givre ou de glace en Ardenne. Plus tard, le temps sera calme, mais probablement assez nuageux avec quelques éclaircies. Maxima de 2 degrés sur les hauteurs ardennaises et de 8 degrés en Flandre. Le vent sera faible de direction variable. Cette nuit, le temps sera calme et assez froid avec de larges éclaircies, mais aussi la formation de brouillard givrant. Minima de +1 à -4 degrés. Vent faible et variable.

Jeudi, après une nuit assez froide avec de faibles gelées sur la plupart des régions et un risque de brouillard givrant, le temps sera calme et sec sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Les températures maximales varieront entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés sur l'ouest. Le vent sera faible de direction variable.

Vendredi, les gelées concerneront toutes les régions à l'aube. En journée, de larges éclaircies domineront le ciel. Les températures maximales oscilleront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 8 ou 9 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-est.

Samedi, le temps sera partiellement à très nuageux avec un peu de pluie par moments. Il fera un peu plus doux avec des températures maximales comprises entre 6 et 11 degrés. Le vent sera modéré de sud-ouest.

Dimanche, le temps sera couvert et venteux avec parfois de la pluie. Maxima jusqu'à 13 degrés dans la partie centrale du pays.