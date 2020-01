Brume, brouillard et nuages au programme des prochains jours

(Belga) Il fera brumeux vendredi avec assez bien de nuages bas et de rares éclaircies, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Quelques bruines ne sont pas exclues. En Ardenne, le temps deviendra progressivement assez beau avec des périodes ensoleillées. Les maxima se situeront entre 3 et 6 degrés, sous un vent faible de direction variable.

Durant la nuit prochaine, brumes, brouillards et nuages bas se reformeront à nouveau en de nombreux endroits. Les minima seront généralement compris entre 0 et ­4 degrés. Samedi matin, un risque de brume ou de brouillard (givrant), qui pourra rester tenace, n'est pas exclu, surtout au sud du pays. En journée, il fera sec sous un ciel partiellement à parfois très nuageux. Le mercure atteindra 3 à 8 degrés. Dimanche, le ciel sera souvent très nuageux et le temps restera sec jusqu'en soirée en de nombreux endroits. Les maxima seront de 5 degrés dans les Hautes­ Fagnes et de quelque 10 degrés sur l'extrême ouest. Dimanche en soirée et durant la nuit, une zone de pluie traversera la Belgique d'ouest en est. A partir de lundi, un temps plus doux est attendu avec cependant un renforcement du vent et parfois de la pluie.