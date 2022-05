Brussels Airport prévoit des retards, Brussels Airlines annule 5 vols

(Belga) L'aéroport national, Brussels Airport, a averti vendredi les voyageurs de possibles retards au niveau des vols. Par précaution, la compagnie aérienne Brussels Airlines a déjà annulé cinq vols afin de garantir le bon déroulement des opérations.

Selon Brussels Airport, aucun retard n'a été signalé pour le moment, mais ils seraient possibles dans les heures à venir. "Le pic de la tempête est attendu entre 13h30 et 15h00. Nous avons déjà pris des mesures préventives, mais si la foudre et le vent deviennent trop forts, cela aura un impact sur le trafic aérien", a annoncé la porte-parole de l'aéroport, Nathalie Pierard. L'aéroport recommande aux passagers de suivre de près le statut de leur vol sur leur site web. La compagnie aérienne Brussels Airlines indique être directement accessible en cas de question. En concertation avec ses voisins français et allemands, la compagnie aérienne Brussels Airlines a déjà annulé cinq vols par précaution, à la suite des intempéries. "Nos collègues voisins nous ont demandé de retirer certains vols programmés", explique la porte-parole de la compagnie aérienne, Kim Daenen. "Nous faisons tout notre possible pour trouver une solution pour les voyageurs concernés et les amener à leur destination le plus rapidement possible." Brussels Airport et Brussels Airlines déclarent que les vols sont en principe sûrs durant les orages, mais que les éventuels retards ou annulations sont principalement dus au fait que les travaux sur le tarmac ne peuvent être effectués de manière optimale en raison des intempéries. (Belga)