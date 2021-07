Bruxelles plutôt épargnée par l'orage et les fortes pluies

(Belga) Il n'y a eu que 17 interventions dans la capitale en lien avec l'orage et les fortes pluies qui sont tombés sur le pays dimanche en début d'après-midi, a indiqué vers 16h00 le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.

Les secours ont été appelés pour neuf chaussées inondées, dont le large carrefour formé par l'intersection du boulevard de la Woluwe et de l'avenue de Tervueren, à Woluwe-Saint-Pierre. La foudre a frappé une maison située rue Gérard à Etterbeek. Les fusibles ont sauté mais l'incident n'a pas provoqué d'un incendie. Des techniciens de Sibelga, le gestionnaire des réseaux de gaz et d'électricité à Bruxelles, ont vérifié l'installation électrique par précaution. Les pompiers sont également intervenus pour vidanger trois caves, pour deux infiltrations d'eau chez des particuliers via les toits ainsi que pour un feu de circulation et des pierres d'une façade qui représentaient un danger. Le lien avec les intempéries n'était pas évident pour ces deux dernières interventions. (Belga)