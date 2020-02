C'est l'effet Venturi: voici pourquoi le vent peut être beaucoup plus fort en ville ou à la Côte

L’IRM, l'Institut royal météorologique, dispose d’une quinzaine de stations pour mesurer la force du vent en Belgique. Il a enregistré des rafales de 100 km/h à Zaventem, Humain (province de Luxembourg) et à Beauvechain. Les bourrasques peuvent être encore plus puissantes par endroits en raison de l’architecture.

Des tissus qui semblent prendre leur envol, des vélos à terre, des cheveux en pagaille: le vent a soufflé dans toute la Belgique ce dimanche. A certains endroits, en ville surtout, les bourrasques étaient encore plus intenses: au pied des immeubles notamment.

Le même phénomène se produit souvent à la côte, entre les immeubles le long de la digue. Lorsque le vent s'engouffre dans une sorte de couloir, il gagne en puissance. C'est ce qu'on appelle l'effet Venturi.

Des mesures à plusieurs mètres du sol

Partout en Belgique, et 24h sur 24, les vents sont mesurés par des anémomètres. Ils sont placés en hauteur pour obtenir des données objectives. "Logiquement, les anémomètres doivent être placés à dix mètres de haut pour être un peu à l'abri de l'influence des bâtiments ou des arbres. Ici à Uccle, exceptionnellement, vu qu'on a des arbres assez hauts, le mât est même à vingt mètres", explique Vincent Sclamender, prévisionniste à l’IRM.

Les valeurs les plus marquées pour le Centre et l'Est du pays

La vigilance jaune, décrétée samedi par l'Institut royal de météorologie s'est confirmée: les rafales ont atteint 100 km/h par endroits. "On a mesuré des rafales sur la Belgique dans une gamme de 80 à 100 km/h, avec les valeurs les plus marquées pour le Centre et l'Est du pays. Par exemple à Uccle on a approché les 100 km/h, aussi sur le relief ardennais", précise Vincent Sclamender, de l'IRM.

Températures douces

Malgré les vents violents, les températures ressenties sont restées élevées ce week-end. 18 degrés au compteur samedi, 16 degrés ce dimanche: un mois de février doux, comme l'année dernière. Un record de température a d'ailleurs été battu ce dimanche en Belgique.