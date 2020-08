Avec 32,8 degrés enregistrés dimanche à Uccle, la Belgique entre officiellement dans une vague de chaleur nationale, annonce dimanche soir le météorologue de l'IRM David Dehenauw.

L'Institut Royal Météorologique parle d'une vague de chaleur climatique nationale lorsque les maxima à Uccle atteignent au moins 25 degrés durant au moins cinq jours consécutifs parmi lesquels le seuil des 30 degrés est atteint durant au moins trois jours. Depuis mercredi, les températures enregistrées à Uccle sont: 28,8 degrés mercredi, 32,0 degrés jeudi, 33,9 degrés vendredi, 35,9 degrés samedi et 32,8 degrés dimanche. Il fera toujours très chaud lundi avec des maxima de 30 degrés à la mer à 35 ou 36 degrés dans le centre ainsi qu'en Campine, prévoit l'IRM. L'alerte rouge reste en vigueur demain/lundi sur tout le territoire belge, à l'exception de la Côte (avertissement jaune) et de la province de Luxembourg (avertissement orange).





Les prévisions de la semaine

Lundi, les éclaircies seront parfois larges entre les champs nuageux. Quelques orages de chaleur pourront à nouveau éclater localement. Il fera toujours très chaud avec des maxima de 30 degrés à la mer à 35 ou 36 degrés dans le centre ainsi qu'en Campine. Le vent sera faible de directions variées ou de secteur est. A la mer, le vent sera modéré d'est revenant au nord-est.

Durant la nuit de lundi à mardi, le ciel restera partiellement nuageux avec encore quelques averses (orageuses). Dans la plupart des régions, le temps restera toutefois sec. La nuit s'annonce toujours très douce, avec des minima de 18 degrés en Hautes-Fagnes à 23 degrés dans les villes, sous un vent généralement faible de secteur est à sud-est.

Mardi, il fera encore extrêmement chaud avec des périodes ensoleillées et des champs nuageux. Le développement d'une averse locale à caractère orageux n'est pas exclu dans l'intérieur des terres. Les maxima seront compris entre 30 degrés sur les hauteurs ardennaises et le long du littoral, et par endroits 36 ou 37 degrés ailleurs. Le vent sera faible de direction variable ou de secteur est. Une brise modérée de nord-nord-est à nord-est se lèvera en cours de journée dans la région côtière.

Mercredi, la chaleur persistera encore sur nos régions avec des maxima de 29 à 35 degrés. Des périodes ensoleillées alterneront avec des épisodes plus nuageux pouvant à nouveau donner lieu à quelques averses ou orages localisés, probablement un peu plus nombreux que la veille. Le vent sera faible, en Haute Belgique parfois modéré, d'est à sud-est. Une brise s'enclenchera au littoral.

Jeudi, la dégradation se confirme avec des averses et des orages sur la plupart des régions. La chaleur commencera à décliner mais les maxima se situeront encore entre 26 et 31 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud ou de direction variable.

Vendredi, le ciel sera changeant avec un risque d'ondées orageuses. Il fera moins chaud avec des maxima proches de 25 degrés dans le centre. Le vent tournera du sud-sud-ouest vers l'ouest. Il sera faible à modéré dans l'intérieur du pays et modéré ou peut-être même assez fort le long du littoral.

Le week-end prochain s'annonce variable avec quelques épisodes d'averses pouvant encore s'accompagner d'orage et des températures maximales de l'ordre de 25 ou 26 degrés dans la partie centrale du pays.