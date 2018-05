C'est reparti pour un tour: nouvelle alerte orages aujourd'hui jusqu'à 23h

L'IRM lance un nouvel avertissement aux orages après celui d'hier.

L'Institut royal météorologique (IRM) lance pour mercredi après-midi un avertissement aux orages. Une alerte orange est émise pour toute la Wallonie et Bruxelles entre 11h00 et 23h00, même si l'activité orageuse devrait diminuer en soirée.



"On prévoit des orages peu mobiles cet après-midi. Ceux-ci pourront être accompagnés de grêle et, surtout, donner lieu à d'importants cumuls de précipitations en peu de temps. Dans le courant de la soirée, l'activité orageuse diminuera", détaille l'IRM.



Pour info, de nouveaux orages sont attendus demain/jeudi après-midi.