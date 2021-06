C'était trop beau: des orages arrivent

Le temps sera ensoleillé et chaud, mercredi après-midi, avec des maxima compris entre 22 et 28 degrés, prévoit l'Institut royal météorologique. Ce soir, des averses ou des orages seront possibles de la frontière française jusqu'au centre du pays, parfois accompagnés de précipitations intenses, de grêle et éventuellement de rafales de vent. L'activité orageuse s'amenuisera en cours de nuit. De la brume ou des bancs de brouillard se formeront dans certaines régions et les minima varieront entre 13 et 18 degrés. Jeudi, le ciel sera partagé entre nuages, éclaircies et quelques averses. Dans le courant de la journée, des orages se développeront à nouveau en plusieurs endroits et pourront être escortés de précipitations intenses, de grêle et de rafales de vent. Le thermomètre affichera de 19 à 27 degrés. Les jours suivants, l'atmosphère restera instable mais le temps restera globalement beau, nous perdrons juste quelques degrés le week-end prochain, les maxima oscillant autour de 20 degrés selon les prévisions.