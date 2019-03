Ça souffle un peu moins mais le temps est toujours aussi maussade

(Belga) Le temps est toujours venteux mardi avec des rafales pouvant atteindre 50 à 60 km/h. Des averses régulières depuis l'ouest marqueront également la météo en ce jour de carnaval. En Ardenne, des averses de neige fondante ou de neige sont par ailleurs annoncées. Les maxima seront compris entre 5 et 11 degrés, selon le bulletin matinal de l'Institut royal météorologique (IRM).

La nébulosité sera variable mardi avec parfois quelques averses, qui traverseront le pays d'ouest en est. Dans le sud-est du pays, le ciel sera plus nuageux et les averses plus fréquentes. Celles-ci pourront d'ailleurs prendre un caractère hivernal le matin. Dans le courant de l'après-midi, la tendance aux averses diminuera. Les maxima varieront de 4 ou 5 degrés en Ardenne à 10 ou 11 degrés en basse Belgique. Le vent sera modéré à parfois assez fort de sud-ouest ou d'ouest, avec des rafales de 50 à 60 km/h. Ce soir, la tendance aux averses finira par s'estomper. Toutefois, le ciel sera très nuageux à couvert et un peu de bruine ou de faible pluie pourrait se produire durant la nuit. (Belga)