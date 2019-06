Vague de chaleur cette semaine: comment expliquer des températures aussi élevées?

Nous allons donc connaître une vraie "vague de chaleur" cette semaine. L’Institut Royal Météorologique émet, d'ailleurs, un avertissement orange, pour les prochains jours.

D'où vient-elle, cette chaleur ? Comment expliquer des températures aussi élevées ?

"D'un côté, nous avons une dépression qui nous vient de l'Atlantique. De l'autre, il y a cette masse d'air très chaud, très sec, qui se trouve au-dessus de l'Afrique du Nord. Donc ce qu'il se passe, c'est que la dépression vient capter et entraîner la masse d'air chaud vers la moitié ouest de l'Europe. Avec à la clé, ces températures si estivales que nous rencontrons", précise notre journaliste Amélie Schildt.

Quelles sont les températures annoncées pour cette semaine? "On parle des températures maximales prévues par l'IRM pour cette semaine. Aujourd'hui, on a déjà eu 30 degrés en Campine, et ça va continuer avec lundi 32 degrés, mardi 34 degrés, mercredi 33 degrés, jeudi 32 degrés et puis ça va tout doucement descendre", indique notre journaliste.

Peut-on toutefois considérer que nous rentrons dans une phase de canicule? Notre miss météo Emilie Dupuis a répondu à la question.

"La canicule, c'est un terme propre à la France, mais évidemment on l'emploie aussi chez nous. L'IRM va préférer parler d'une vague de chaleur. Une vague de chaleur, c'est cinq jours d'affilée avec des températures supérieures à 25 degrés, dont trois jours avec des températures égales ou supérieures à 30 degrés", nous explique Emilie Dupuis. "Donc cette fois-ci, on est clairement dans une vague de chaleur qui va nous accompagner au moins jusqu'au week-end prochain."