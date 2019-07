Une première dans l'histoire de la Belgique: suite à la canicule, "J'ai décidé de lancer le CODE ROUGE", indique David Dehenauw

L'Institut royal météorologique (IRM) a pour la première fois placé notre pays en alerte rouge suite à la nouvelle canicule. L'alerte rouge débutera ce mardi à minuit et sera active durant les quatre prochains jours. Elle prendra fin ce samedi à minuit. Seule la Côte est exemptée de cette alerte rouge.

"Après concertation avec le Risk assessment group et le directeur-général de l’IRM, j’ai décidé de lancer le CODE ROUGE pour la CHALEUR les prochains jours, car les critères seront atteints", a indiqué le météorologue David Dehenauw.

Le code rouge implique plusieurs mises en garde et recommande certaines mesures comme: boire beaucoup, maintenir un régime salé, du repos, séjourner dans une pièce refroidie, utiliser des chiffons humides en cas de déshydratation et éviter le rayonnement direct du soleil. "Prenez des mesures afin d'assurer votre sécurité ainsi que celle des autres, et, si possible, protégez vos biens personnels. Suivez scrupuleusement les conseils des autorités compétentes", précise l'IRM sur son site internet.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

En cas d'alerte rouge, il est demandé de suivre les conseils donnés par les autorités compétentes. Les communes et les régions vont ainsi contacter les hôpitaux et maisons de retraite afin de s'assurer que les personnes les plus vulnérables sont en sécurité. Des mesures peuvent également être prises pour le personnel de la Ville de Bruxelles. Par exemple, les personnes qui travaillent à l'extérieur pourront terminer à 13h. Enfin, si des embouteillages se créent sur les routes et autoroute, une distribution d'eau peut être organisée.

Toutes ces mesures exceptionnelles sont prises au cas par cas et décidées par les communes et les régions.