Canicule: que faire pour éviter le coup de chaleur? Comment agir dès l'apparition des premiers symptômes?

Ces températures extrêmes et l'ensoleillement élevé de cette semaine peuvent être dangereux pour la santé. Attention, en particulier au coup de chaleur, il s'agit d'une urgence médicale qui peut être mortelle. Comment agir dès l'apparition des premiers symptômes?

Pas toujours facile d’identifier un coup de chaleur. Pourtant, plusieurs symptômes sont révélateurs.

"C’est éventuellement de la confusion, de l’agitation ou de la léthargie. C’est aussi éventuellement une chute de tension artérielle. Le signe classique pour voir une déshydratation, c’est ce qu’on appelle le signe du mouchoir, c’est-à-dire pincer la peau et voir que le pli reste marqué", explique Henri Collard, un médecin généraliste.

Les conséquences peuvent être importantes. Principalement pour les personnes âgées, avec des risques de maladies graves. Mais aussi pour les bébés, qui peuvent même en mourir. Il faut donc pouvoir réagir rapidement.

"Le plus important à faire est de réhydrater ces personnes, tout en pensant que quand on transpire, on perd du sel. Donc il faut peut-être légèrement augmenter l’apport salé", ajoute Henri Collard.

Mais comment éviter ce coup de chaleur? Certaines techniques, très simples, peuvent aussi vous aider.

"Si vous mouiller vos avant-bras et que vous laissez l’eau s’évaporer, vous allez avoir une déperdition de la chaleur du corps par l’effet du fonctionnement d’un frigo", indique Henri Collard.

Autre technique: passer 1h par jour dans une pièce où la température est inférieure à 25°. Cela suffira à éviter le coup de chaleur.