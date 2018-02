Ce 28 février était le plus froid depuis le début des mesures, selon l'IRM

(Belga) Ce mercredi 28 février était le plus froid en Belgique depuis le début des mesures en 1901, avance l'Institut royal météorologique (IRM). Le précédent record datait de 1904 lorsque des températures de -0,8° avaient été mesurées.

Mercredi, la température maximale atteignait environ -2°, indique le météorologue David Dehenauw. Le thermomètre avait déjà affiché une telle température les 3 mars 1987 et 5 mars 1971, précise-t-il. Par ailleurs, la nuit de mardi à mercredi était la plus froide de l'hiver avec -18° à Elsenborn. Mercredi, la température la plus froide a été mesurée dans les Hautes Fagnes avec -8°. Ces chiffres ne sont toutefois pas encore définitifs.