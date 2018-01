Ce dimanche a été "exceptionnel" avec 8 heures de soleil à Uccle: cela va-t-il durer?

Vous avez été nombreux à profiter de ce dimanche ensoleillé. Une journée exceptionnelle puisque le soleil est très peu présent ces dernières semaines. Qu’en est-il des prochains jours ?

"C’était une journée particulière parce qu’on a eu 8 heures de soleil à Uccle, explique David Dehenauw, météorologue, et cela représente 80% de la durée d’ensoleillement du mois de décembre dernier. C’est donc tout à fait remarquable."

Mais le soleil va-t-il rester parmi nous dans les prochains jours ? La réponse est malheureusement négative. "Demain, beaucoup de précipitations, un temps gris et même plus tard, de la neige en Hautes Ardennes à partir de mardi et peut-être avec une accumulation de 10 à 20 cm en Hautes Fagnes jusque jeudi. Jeudi, il y aura un risque de tempête avec des rafales jusque 90 km/h et peut-être plus localement."