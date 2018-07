Le soleil tape et les températures battent plusieurs records en Belgique

Le mercure a atteint les 34°C ce jeudi vers 14h30 à l'observatoire d'Uccle, faisant de ce 26 juillet le plus chaud jamais enregistré en Belgique, a indiqué le météorologue David Dehenauw, également présentateur de la météo sur RTL-TVI. La Belgique est officiellement entrée dans une phase de canicule jeudi, avait-il déjà confirmé plus tôt dans la matinée.



Jusqu'à présent, le 26 juillet le plus chaud datait de 2006, avec 33,5°C. Vendredi/demain pourrait également battre un record, le 27 juillet 1928 ayant enregistré 32,4°C.





La température de la Mer du Nord bat tous les records



La température de la Mer du Nord a atteint 22,9°, indique jeudi l'Institut flamand pour la mer (Vlaams Instituut voor de Zee, VLIZ), qui la relève depuis 2000. Il s'agit de la température la plus élevée depuis le début des mesures.



L'Institut flamand a relevé la température record de 22,9° au large de la Côte belge. Le précédent record de 22,1° datait de 2006.La température moyenne atteignait 20,4°, soit un demi-degré de plus que l'an passé. "La température de l'eau de mer le long des plages pourrait être encore plus élevée mais notre navire ne peut la mesurer", souligne Jan Seys du VLIZ.



Les scientifiques s'attendent à un réchauffement de la Mer du Nord d'ici 2100 de 1,7 à 3,2°. Grâce à de nombreux efforts, il serait possible de le réduire de 1,5 à 2°.La Mer du Nord s'est déjà réchauffée de 1,67° ces 45 dernières années, ce qui se fait ressentir sur la faune. Les espèces de mer froide, telles que le cabillaud, migrent vers des régions plus froides tandis que les espèces d'eau chaude, comme le calmar, le rouget, la sardine, l'anchois et le bar, sont attirées par la Mer du Nord.





La canicule officiellement déclarée



La Belgique est officiellement entrée dans une phase de canicule jeudi. Celle-ci est atteinte lorsque la température dépasse les 25°C pendant cinq jours consécutifs, avec au moins trois jours lors desquels une température de minimum 30°C est relevée. "L'année dernière également nous avons connu une vague de chaleur en Belgique, durant le mois de juin. L'une des plus longues canicules date de l'été 1976, lorsque les températures ont dépassé les 30°C durant 15 jours d'affilée. La vague de chaleur avait alors duré 17 jours, ce qui était également le cas en 1997. Le mois de juillet le plus chaud reste pour l'instant celui de 2006, lorsque la canicule avait duré 16 jours et le mercure avait atteint en moyenne les 23°C", a détaillé M. Dehenauw.



La vague de chaleur que nous connaissons actuellement a en réalité commencé le 23 juillet car, depuis ce jour-là, la température maximale n'est jamais descendue en dessous des 25°C à Uccle. "C'est possible que nous battions un nouveau record mais les prévisions de samedi et mardi de la semaine prochaine sont respectivement de 26°C et 25°C. Cela reste toutefois des prévisions, qui peuvent varier de quelques degrés", a conclu le météorologue.