Prévisions météo: ce vendredi 1er avril va être très FROID et NEIGEUX, mais quid du week-end?

Selon les prévisions de l'IRM (Institut Royal Météorologique), un noyau de basse pression recouvre une grande partie de l'Europe. Un front froid qui lui est lié transitera ce jeudi sur le pays depuis le nord-ouest vers le sud-est. Cette perturbation s’occlura progressivement pour donner des chutes de neige sur une grande partie du pays la nuit prochaine et demain vendredi (surtout l'avant-midi).

Tandis que la dépression se déplacera progressivement vers l'est, un courant de nord à nord-est s’établira entre cette dépression et un anticyclone centré à l'ouest de l'Irlande. Par conséquent, le temps restera frais durant le week-end.

Jeudi

Ce jeudi, la nébulosité sera très abondante avec des faibles pluies par intermittence et des faible chutes de neige (fondante) sur les hauteurs. Dans l'ouest, des éclaircies feront temporairement leur apparition mais en soirée déjà à nouveau des averses hivernales. Les maxima seront compris entre +2 degrés en Hautes Fagnes et +7 degrés dans l'ouest. Le vent sera modéré de secteur nord. A la côte,il sera parfois assez fort.

> NEIGE, PLUIE et GRÊLE attendues dans les prochaines heures: retour à un temps hivernal



Ce soir

Cette nuit, une perturbation plus active arrivera depuis la mer du Nord et sera à l'origine des chutes de neige. Vers l'aube, on peut s'attendre à une accumulation de neige de l'ordre de 2 à 5 cm, voire localement un peu plus. Au littoral, le risque d'un accumulation est plus limité. Les minima seront compris entre 0 et -2 degrés dans l'intérieur. A la mer, les températures resteront légèrement positives avec des minima de l'ordre de +2 degrés. Vent de secteur nord. Il sera d'abord généralement faible mais il deviendra ensuite modéré à assez fort à partir du nord du pays. Rafales entre 50 et 60 km/h. Dans l'extrême ouest, le vent deviendra assez fort avec des rafales jusque 70 km/h.

Vendredi

Vendredi, en matinée, la nébulosité sera très abondante avec encore des faibles chutes de neige (fondante). Dans l'après-midi, un temps plus sec, mais le ciel restera souvent très nuageux. Les maxima oscilleront autour de -2 degrés en Hautes Fagnes, autour de 0 ou +1 degré dans le centre et de 4 ou 5 degrés en région côtière. Vent de nord-nord-est modéré à assez fort, et même fort à la côte. Rafales de 50 à 60 km/h voire de 70 km/h à la côte.

Quid du week-end?

Samedi matin, au nord du sillon Sambre et Meuse, des éclaircies seront présentes sous un temps souvent sec mais au sud du pays, la nébulosité sera plus abondante avec encore la possibilité d'averses de neige. En cours d'après-midi, le temps deviendra sec, à une averse(hivernale) près, sur l’ensemble des régions. Les maxima oscilleront entre -2 degrés sur les sommets de l'Ardenne à 6 ou 7 degrés à la côte.

Dimanche, après une nuit froide avec des gelées généralisées, le temps sera généralement sec avec des éclaircies. Maxima oscillant entre 0 degré en haute Ardenne et 7 degrés à la côte.