Chaleur et soleil au programme de la semaine

Lundi, le temps sera ensoleillé et estival avec des maxima de 26° ou 27° sur les hauteurs de l'Ardenne et à la Côte, et jusqu'à 31° ailleurs, voire localement un peu plus, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Dans l'après-midi, il y aura davantage de voiles d'altitude et le vent sera faible à parfois modéré de sud-sud-est à sud-est. Une légère brise de mer de nord-est se lèvera l'après-midi dans la région côtière.

Lundi soir et dans la nuit, le ciel sera serein avec tout au plus quelques nuages d'altitude. Les minima oscilleront de 9° dans certaines vallées ardennaises à localement 19° dans les grandes villes. Le vent sera faible à modéré d'est à sud-est. Mardi, le temps restera très ensoleillé avec la possibilité de quelques nuages en cours de journée. Les maxima évolueront entre 28° en Hautes-Fagnes, 29° ou 30° à la mer et jusqu'à 34° localement dans le centre. Le vent sera souvent faible de secteur sud à sud-sud-ouest. Mercredi, après une matinée ensoleillée, le ciel deviendra partiellement nuageux, avec un risque d'averses orageuses et des maxima de 22° à la Côte à 30° en Gaume. Jeudi, le temps sera à nouveau ensoleillé mais moins chaud, entre 19° et 24°.