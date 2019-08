Chaleur et soleil encore au menu de la météo

(Belga) Il fera chaud dimanche après-midi avec des maxima allant de 24 degrés à la Côte, 27 en Ardenne à 30 ou 32 degrés dans les autres régions, selon les prévisions de l'IRM.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les minima seront compris entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés dans les grandes villes. Ce temps chaud et ensoleillé se maintiendra lundi. Les maxima oscilleront entre 27 degrés en Hautes-Fagnes et 30 à 31 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera faible et de directions variables. La nébulosité sera plus importante mardi et le risque d'une averse orageuse augmentera d'abord sur le relief ardennais l'après-midi, puis il pourra s'étendre à d'autres régions en fin de journée et en soirée. Les maxima resteront élevés avec des valeurs comprises entre 27 degrés en Haute-Ardenne et 31 voire localement 32 degrés sur les régions de plaine. (Belga)