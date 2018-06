Chaleur et soleil pour ce premier week-end de vacances

(Belga) Le mercure franchira les 30 degrés sur certaines parties de la Belgique samedi après-midi. Les maxima seront un peu moins élevés dimanche, mais les conditions resteront tout à fait estivales, rapporte l'IRM dans son bulletin.

Samedi, les maxima seront compris entre 24 degrés à la Côte ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 31 degrés en Campine. A la mer, le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur nord-est. Dans l'intérieur des terres, il sera faible à modéré. La nuit prochaine, le temps restera assez doux avec des minima de 12 à 17 degrés en Haute Belgique et de 16 à 19 degrés ailleurs. Dimanche, le temps sera ensoleillé avec parfois quelques voiles d'altitude. Les maxima se situeront entre 22 degrés en Hautes-Fagnes à 29, ou localement 30 degrés, dans le centre du pays. Le vent sera modéré de secteur est et les températures pourraient alors atteindre 27 degrés à la Côte. Durant la nuit de dimanche à lundi, le ciel sera dégagé et il fera à nouveau assez doux avec des minima de 12 à 18 degrés. La semaine commencera dans les mêmes conditions avec lundi, un plein soleil et des maxima qui varieront entre 23 et 28 degrés, sous un vent modéré de secteur est. Au littoral, une brise de nord-est se lèvera dans l'après-midi. Mardi, la journée débutera sous le soleil. Durant l'après-midi, des champs de nuages moyens ou élevés en provenance de France envahiront parfois notre ciel. Les maxima oscilleront entre 24 et 28 degrés. (Belga)