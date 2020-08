Chaleur: pourquoi suffoque-t-on davantage la nuit dans les grandes villes?

Vous avez peut-être eu des difficultés à dormir cette nuit à cause de la chaleur. Le thermomètre a encore largement dépassé les 20 degrés et ce sont les citadins qui souffrent le plus : il fait jusqu'à 10 degrés de plus en ville qu'à la campagne.

Pour faire face à cette chaleur pendant la nuit, certains Bruxellois ont des astuces : "En fait, on dort dans le salon", dit l'une d'eux. "Moi j'ai dormi sur un matelas dans le jardin", explique un petit garçon. "Je dors au 1er étage où il fait moins chaud", raconte une autre Bruxelloise.

Bref, toutes les solutions sont bonnes pour avoir quelques heures de sommeil en pleine canicule.

En fait, la ville empêche l'air de se refroidir la nuit : elle crée des ilôts de chaleur.

"Comme l'air est constitué de chaleur d'origines diverses, il ne diminue pas nécessairement la nuit comme ça se passe à la campagne", explique Marie-Anne Swartenbroekx, d'Inter-environnement Bruxelles.

En ville, le bitume et les façades relâchent la chaleur emmagasinée la journée, les climatiseurs expulsent l'air chaud dehors et l'agencement des certaines rues empêchent l'air de circuler. C'est comme cela que la semaine dernière, la nuit de jeudi à vendredi, alors qu'il faisait 26 degrés dans le centre de Bruxelles, juste de l'autre côté du ring, à Asse, au même moment, il en faisait 16.