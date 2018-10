Changement d'heure dimanche, probablement le dernier

(Belga) Nous changeons à nouveau d'heure ce week-end. A 3 heure dimanche, il faudra reculer d'une heure et nous resterons pour cinq mois à l'heure d'hiver. C'est probablement la dernière fois que nous pourrons dormir une heure de plus.

Les heures d'été et d'hiver ont été adoptées en Belgique en 1977. Les initiateurs présentaient la démarche comme une mesure d'économie d'énergie; on pouvait ainsi profiter plus longuement de la lumière du jour. Les opposants déploraient l'impact d'un tel décalage sur le biorythme. Le passage à l'heure d'hiver ce dimanche pourrait être le dernier. La Commission européenne espère en effet que l'ultime changement d'heure interviendra la dimanche 31 mars 2019. D'ici avril, chaque Etat membre doit signifier à la Commission s'il opte de manière permanente pour l'heure d'été ou l'heure d'hiver. La Belgique est favorable à la suppression. Une consultation en ligne devrait être organisée. Notre pays s'est en tout cas engagé à adopter la même heure que les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg. (Belga)