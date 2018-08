Changez-vous vos habitudes en raison de la canicule? "On a prévu de ne sortir que le matin"

Changez-vous vos habitudes quand il fait chaud ? En raison de la canicule, avez-vous adapté vos horaires ? C’est ce qu’a tenté de savoir une de nos équipes dans le RTL Info 13h.

Ce matin, vers 10h, la température était déjà élevée. Sur le marché de Schaerbeek, les clients cherchent l’ombre. D’après Roger, qui connaît bien les lieux, beaucoup d’habitués sont déjà rentrés chez eux. Selon lui, c’est pour se mettre à l’abri de la chaleur. "Vu la température, les gens cherchent la fraîcheur. Ce n’est pas noir de monde donc les gens quittent le marché pour rentrer chez eux et puis ils ne bougent plus."

De l’avis de plusieurs maraîchers, il y a moins de monde qu’à l’accoutumée. Steve, lui, ne remarque pas de différence, même si ses gaufres chaudes ne connaissent pas leur succès habituel. "Mon article n’est pas fait pour la chaleur, donc je ne vois pas trop de différence." Maraîcher, Rachid n’impute pas la baisse de fréquentations à la chaleur, mais bien à la saison estivale. "Sur cette période, c’est souvent comme ça. Les gens vont aussi plus souvent à la mer."





"On a prévu de ne sortir que le matin"



Pour éviter la chaleur, les touristes se pressent pour entrer au Palais royal. Beaucoup adaptent leur visite en fonction de la météo. "En fait, on a prévu de ne sortir que le matin, tant qu’il ne faisait pas trop chaud", "On voulait venir au Palais de toute façon donc on a décidé de venir un peu plus tôt parce qu’en venant de notre hôtel, on marche en ville avec un temps plus frais ce matin. Ensuite, nous verrons comment adapter le reste des visites pour être le plus au frais possible."

Les gens changent-ils leurs habitudes en fonction de la chaleur ? Une partie certainement, mais difficile d’en faire une généralité. La tendance est cependant à la recherche d’abris jusqu’à la baisse de températures attendues demain.