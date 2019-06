Chaud mais orageux

(Belga) Le temps sera chaud et instable mercredi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Des ondées orageuses se produiront déjà le matin, surtout sur l'ouest et le centre du pays. Après une courte accalmie, une seconde ligne d'averses orageuses assez active traversera le pays du littoral vers l'Ardenne. Les orages s'accompagneront de risques de fortes pluies, de grêle et de coups de vent. Maxima de 22 degrés en bord de mer à 27 degrés en Campine. Le vent s'orientera au sud-ouest et deviendra modéré.

Mercredi soir, les averses orageuses s'évacueront vers l'Allemagne et un temps plus sec reviendra à partir de l'ouest la nuit prochaine. De nouvelles pluies ou averses pourraient traverser le sud du pays en seconde partie de nuit. Minima proches de 14 degrés avec un vent faible à modéré d'ouest à sud-ouest. L'IRM a émis un avertissement aux orages pour l'ensemble du pays jusqu'en milieu de nuit prochaine. Les provinces de Namur, Liège et Luxembourg devraient être les plus concernées. (Belga)