Christian De Paepe fait le point sur la vague de chaleur: il y a un endroit où il fera beaucoup plus frais durant la semaine...

C'est donc parti pour une semaine étouffante, puisqu'une vague de chaleur s'abat sur notre pays. Christian de Paepe fait le point sur les températures auxquelles s'attendre. Demain sera la journée la plus chaude, avec 34 degrés en Campine. Il fera beaucoup plus frais à la mer: on attend 20 degrés mercredi, 22 jeudi, 20 vendredi, donc ils sont privilégiés, avec une brise de mer qui va s'installer et des courants de nord-ouest qui vont rafraîchir tout ça, indique notre spécialiste météo.





Pas exceptionnel

Ce sont des vagues de chaleur que nous avons déjà connues, c'est relativement rare mais pas exceptionnel, ajoute-t-il: "En 2005, on avait déjà eu une vague au moins de juin. En 2006 également, avec jusqu'à 31,3. En 2010, on a été jusqu'à 33,9, toujours en juin, en 2017 également… On a eu 11 vagues de chaleur, si on compte juillet et août, depuis 1998. Donc ce n'est pas exceptionnel, mais ça implique quelques précautions particulières donc faisons quand même attention".

L'impact sera nettement plus important chez nos amis français, qui avaient connu une grosse canicule en 2003, puisqu'on dépassera les 40 degrés là-bas en France.