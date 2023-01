Chutes de neige: des automobilistes se retrouvent coincés DES HEURES dans le tunnel de Cointe ce vendredi soir

La neige s'abat sur une partie du pays ce vendredi, principalement en Ardenne. Conséquence: des perturbations sont signalées sur les routes. À Liège, plusieurs automobilistes coincés depuis des heures dans le tunnel de Cointe ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous.

Rachel nous explique être partie du travail vers 18h. "On est parti de Seraing. On devait être rentré à 18h15, mais vers 20h30 on est toujours bloqué. On a avancé de 200 mètres en deux heures", déplore-t-elle.

Rachel nous a transmis une photo de la situation à 18H:

Vers 20h15, Philippe nous a écrit ceci: "Nous n'avons reçu aucune information de la police. Nous avons peur de rester coincé ici dans la voiture toute la nuit". Nous l'appelons peu avant 21h. "Après trois heures d'attente, on vient d'en sortir", indique-t-il avec soulagement. "Passer trois heures dans un tunnel, c'est un peu angoissant quand même", précise notre témoin.

Madison nous a également contactés. Nous l'appelons vers 21h10. Elle est alors encore dans le tunnel. "Ça commence à rouler tout doucement depuis 10 minutes. J'ai démarré à 17h et le trajet prend maximum 40 minutes. Là on est à plus de quatre heures de trajet", précise-t-elle. "Jusqu'à présent on n'a rien vu sauf des ambulances passer. Et plein de voitures qui tombent en panne les unes après les autres", conclut Madison.

Ces perturbations dans le tunnel de Cointe trouvent leur origine dans un accident survenu sur l'A602 Chênée > Loncin à Liège - Avroy-Laveu, en direction de Bruxelles. Selon Inforoutes, un camion s'est retrouvé en ciseaux et la chaussée a été fermée. La liaison a été fermée à hauteur de l'échangeur de Val Benoit suite à des camions en difficulté. Une déviation a été mise en place.

Dans la Cité ardente, la zone de police a demandé aux habitants de ne pas prendre le volant. "En raison des chutes de neige actuelles, les conditions de roulage sont extrêmement compliquées sur le territoire de la Ville de Liège. Dans l'attente du déneigement et de l'épandage des routes (en cours), il est déconseillé de prendre le volant.

Les voiries en pente sont très glissantes et certaines sont inaccessibles pour le moment", prévient la police locale.