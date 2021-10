Ciel gris, pluie et vent, l'automne s'installe: quel impact sur notre moral et notre consommation?

Avec cette météo, pas de doute, l'automne est effectivement arrivé sur nos régions. Un ciel gris et beaucoup de pluie qui ont un impact sur notre moral et notre consommation. C'est ce que nous avons pu par exemple vérifier ce matin dans les allées de la Batte, à Liège.

Un marché est toujours un bon endroit pour prendre la mesure du temps qui passe. Ici on salue les légumes d’hiver (brocolis, poireaux, chicons,…) qui font leur grand retour.

Ceux qui étaient restés sur un goût de trop peu de mojito vont devoir se rabattre sur la soupe. Après un bel été indien, le mercure nous incite à consommer autrement.

"Je dirais qu’on mange peut-être un peu plus à l’approche de l’hiver. On a besoin de réconfort. Pour nous, c’est le fromage", confie une jeune femme présente au marché.

Interdiction de se plaindre du froid nous disent les plus anciens. Chaque saison a ses raisons. La leçon nous amène à regarder ailleurs, là où les feuilles tombent déjà. Sous un ciel lourd et menaçant, il faudrait s’y forcer à quand même y trouver du plaisir, comme rester en terrasse et faire de la résistance. Nous avons pu constater ce dimanche que plusieurs Liégeois avaient fait ce choix-là.

Voici donc le vrai début de l’automne. On l’a regardé, les spécialistes nous annoncent un temps maussade et pluvieux.