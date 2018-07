Ciel nuageux à l'ouest avec parfois un peu de pluie

(Belga) Le ciel sera nuageux à l'ouest du pays lundi après-midi et l'une ou l'autre averse n'est pas exclue, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ailleurs, des bancs de nuages élevés ou moyens sont attendus. Les maxima atteindront 25° à la mer, 27° sur les hauteurs ardennaises et 29° à 31° ailleurs.

Le vent, de secteur sud à sud-ouest, sera modéré. En soirée et durant la nuit, la situation ne devrait guère évoluer. Les températures resteront douces durant la nuit, comprises entre 16° et 19°. La journée de mardi débutera sous les nuages et quelques averses par endroits. Un coup de tonnerre pourrait aussi survenir. Le soleil devrait faire son apparition dans l'après-midi. Les maxima diminueront quelque peu, pour atteindre 22° au littoral, 25° à 27° dans le centre et l'Ardenne et 28° ou 29° en Campine. Un temps assez beau est attendu mercredi, avec des éclaircies au nord-ouest du territoire. Le ciel devrait être plus couvert en Ardenne. Les maxima seront compris entre 22° et 28°.