Ciel nuageux avec quelques faibles pluies avant quelques éclaircies

(Belga) Le temps sera très nuageux avec ici et là quelques faibles pluies mardi, avant d'être plus changeant avec des éclaircies sur l'ouest et le centre, indique l'IRM qui n'exclut pas la possibilité d'une faible averse.

La nébulosité sera d'abord abondante et quelques faibles pluies ou averses par endroits sont prévues. L'après­-midi, sur l'ouest et le centre, des périodes de soleil alterneront avec des champs nuageux. Une averse locale restera toutefois possible. Les maxima se situeront entre 6 et 8°C au sud du sillon Sambre et Meuse et 9 à 11°C dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré et virera du sud au sud­-ouest et à la mer même à l'ouest. (Belga)