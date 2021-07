Ciel nuageux et quelques averses locales

(Belga) Malgré quelques averses locales qui pourront adopter un caractère orageux, le temps sera généralement sec lundi après-midi, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le ciel sera partiellement à très nuageux. Les températures seront quant à elles comprises entre 17°C en Hautes­ Fagnes et 21°C ailleurs, sous un vent faible à modéré.

Quelques averses locales, éventuellement orageuses, seront encore à craindre dans la soirée et la nuit. Les minima seront doux avec des valeurs oscillant entre 13 et 17°C. Le vent sera modéré et en fin de nuit, il deviendra par endroit assez fort. Les rafales pourront atteindre progressivement 60 km/h. Mardi, des pluies s'abattront encore sur l'est et le sud­-est de la Belgique, tandis que le temps sera globalement sec ailleurs. Le ciel s'assombrira dans le courant de la journée et quelques averses pourraient rythmer l'après-midi, même si le temps sera en général sec. Les maxima seront compris entre 18 et 22°C. Le vent sera soutenu avec des rafales de 60 à 75 km/h. Mercredi, le ciel sera toujours nuageux, mais le temps restera sec dans la plupart des régions, à l'exception de quelques averses locales. Les maxima varieront de 19°C sur les hauteurs et à la mer à 21 ou 22°C ailleurs. Le vent sera de nouveau faible à modéré. (Belga)