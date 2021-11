Ciel nuageux sur l'ouest de la Belgique, du soleil ailleurs

(Belga) La journée de mardi débutera sous le soleil en beaucoup d'endroits, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le ciel sera cependant nuageux sur l'ouest de la Belgique. Du brouillard ou des nuages bas traîneront avant de se dissiper et les routes pourront temporairement encore être glissantes à cause du givre au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima seront compris entre 7°C en Hautes Fagnes et 11°C en plaine.

La zone nuageuse sur l'ouest pourrait gagner un peu de terrain dans la nuit de mardi à mercredi. Le ciel restera toutefois serein sur la moitié sud-est, avant qu'un peu de brouillard givrant ou quelques nuages bas ne se forment par endroits. Les températures resteront positives sur l'ouest du pays avec des minima de 1 à 8°C. Dans le centre, ils seront proches ou légèrement inférieurs à 0°C, tandis que dans certaines vallées de l'Ardenne, le mercure chutera jusqu'à -5°C. Mercredi, le nord-ouest du pays se réveillera sous les nuages, mais quelques éclaircies arriveront à se frayer un chemin en cours de journée. Ailleurs, le ciel sera dégagé dès la matinée. Les maxima seront compris entre 6 ou 7°C près du Luxembourg et 12°C à la mer. (Belga)