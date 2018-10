Ciel partiellement nuageux à très nuageux

(Belga) Des nuages se formeront dans l'après-midi, samedi, avec une nébulosité variable à parfois très abondante, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 16 ou 17 degrés dans les Hautes Fagnes et 19 à 21 degrés dans le centre, sous un vent faible à modéré de secteur ouest.

En soirée et durant la nuit, la nébulosité diminuera et le temps deviendra plus sec, avec des minima compris entre 6 et 12 degrés. Dimanche, le temps sera sec et ensoleillé, malgré quelques voiles d'altitude. Le mercure grimpera jusqu'à 19 à 23 degrés. Le vent, de secteur sud, s'orientant sud-sud-ouest, sera faible à modéré. Lundi, le temps sera estival, le thermomètre affichant de 23 à 26 degrés. (Belga)