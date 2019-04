Ciel plus voilé dans l'après-midi

(Belga) Le ciel sera généralement voilé, mardi après-midi, mais le temps restera sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 18 degrés à la mer et 23 degrés dans le centre, sous un vent modéré de secteur est, et sud-est en Ardenne.

En soirée et durant la nuit, le ciel se couvrira partiellement à partir de la frontière française. Quelques ondées ne sont pas à exclure en fin de nuit à l'est du pays. Les minima oscilleront entre 10 et 14 degrés. De belles périodes ensoleillées sont encore attendues mercredi dans la plupart des régions, avant l'arrivée de davantage de champs nuageux qui donneront lieu par endroits à des averses, potentiellement orageuses. Les maxima seront compris entre 23 ou 24 degrés, avec des rafales de vent jusqu'à 70 km/h. Jeudi, les quelques éclaircies matinales disparaitront sous la nébulosité. Le thermomètre affichera 14 degrés dans les Hautes Fagnes et 18 degrés en plaine. (Belga)