Ciel très nuageux et quelques faibles pluies

(Belga) Les nuages domineront le ciel, jeudi après-midi, avec de la bruine voire quelques faibles pluies par moments. Les maxima atteindront 9 degrés en Ardenne et 12 ou 13 degrés en plaine, sous un vent modéré de secteur sud-ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

En soirée et durant la nuit, la nébulosité restera abondante, accompagnée de périodes de pluie. Les minima seront doux, compris entre 7 degrés dans les Hautes Fagnes et 12 degrés à l'ouest. Des rafales de vent pourront atteindre 50 à 60 km/h. La journée de vendredi débutera sous la grisaille. Le pays sera ensuite traversé par une zone de pluie depuis la Côte en fin de matinée. Le thermomètre affichera entre 8 et 12 degrés. Le vent, de secteur sud-ouest, sera assez fort à fort au littoral, avec des rafales jusqu'à 80 km/h. Samedi, le temps sera variable et venteux, avec de la pluie ou des averses, principalement au sud-est du pays. (Belga)