Climat: à quoi ressemblera la météo chez nous en 2050? Voici des projections (vidéo)

Les conséquences du réchauffement climatique sont connues: hausse des niveaux des mers, augmentation des risques de sécheresse et de tempêtes intenses, entre autre. Aucune région du globe ne sera épargnée. Alors question: à quoi ressemblerait la météo chez nous, en 2050?

Les températures affichées sur les projections ci-dessous sont extrêmes pour un après-midi d'octobre dans plusieurs villes du pays. Est-ce de la fiction ou une réalité?

"Ce sont des projections réalisées par le laboratoire climatologique et scientifique de l'ULg", indique notre présentateur météo Stephan van Bellighen.

L'université de Liège fait partie des nombreux instituts scientifiques à travers le monde qui travaillent sur des modèles climatiques pour le futur.

Selon le climatologue Sébastien Doutreloup, nous aurons très chaud en été en 2050. "Durant l'été, sans surprise, les températures vont augmenter et ce sont les températures extrêmes qui vont augmenter. Par rapport à la moyenne 1980-2010, on aura 2 à 6 jours en plus de jours chauds, c'est-à-dire des jours au-delà des 35 degrés. Mais il n'y a pas que le jour où les températures vont être plus chaudes, mais aussi la nuit. Il y aura des nuits où on va avoir des nuits tropicales, c'est-à-dire supérieures à 20 degrés."

D'après les projections climatiques, durant les vingt prochaines années, il y aura des inondations similaires à l'été dernier. Mais à partir de 2050, les phénomènes de sécheresse seront dominants. Quant aux hivers, ils seront plus doux avec encore moins de neige que ce que nous connaissons actuellement (jusqu'à 60% de moins selon les modèles scientifiques). Enfin, pas de villes englouties par la montée des eaux en 2050.